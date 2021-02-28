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«Ахмат» — «Динамо»: Казарцев исправил ошибку Безбородова. Разбираемся, за что назначен пенальти

16:50
28 февраля. Грозный. «Ахмат» — «Динамо». Нарушение правил в штрафной хозяев.
28 февраля. Грозный. «Ахмат» — «Динамо». Нарушение правил в штрафной хозяев.
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На 4-й минуте матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Динамо» арбитр Владислав Безбородов не заметил, что защитник грозненской команды Вилькер Анхель в своей штрафной площади отставленной в сторону рукой прервал передачу Арсена Захаряна. Судье не помог его первый ассистент Егор Болховитин. На помощь пришли видеоассистенты Василий Казарцев и Роман Усачев, которые провели проверку и предложили Безбородову самому изучить видеозапись. Тот убедился, что Анхель совершил фол, и на 6-й минуте назначил 11-метровый удар.

(Александр Бобров)

Ахмат — Динамо

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