«Ахмат» — «Динамо»: Казарцев исправил ошибку Безбородова. Разбираемся, за что назначен пенальти
На 4-й минуте матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Динамо» арбитр Владислав Безбородов не заметил, что защитник грозненской команды Вилькер Анхель в своей штрафной площади отставленной в сторону рукой прервал передачу Арсена Захаряна. Судье не помог его первый ассистент Егор Болховитин. На помощь пришли видеоассистенты Василий Казарцев и Роман Усачев, которые провели проверку и предложили Безбородову самому изучить видеозапись. Тот убедился, что Анхель совершил фол, и на 6-й минуте назначил 11-метровый удар.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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