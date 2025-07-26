Тренер «Сочи» Морено — о поражении от «Акрона»: «Стыдно и позорно. Отдам половину месячной зарплаты клубу»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал поражение от «Акрона» (0:4) во 2-м туре РПЛ.

«Это очень стыдно и позорно. Тот день, когда я испытываю стыд, которого не испытывал в течение всей своей тренерской карьеры. Хочу просто извиниться перед клубом, сотрудниками президентом, руководством и особенно перед нашими болельщиками.

Как я сказал своим игрокам, десять минут в концовке прошлого матча, десять минут в начале этого — это было просто позорно. Мы не заслуживаем зарплаты. Я уже сказал игрокам — они должны отдать половину месячной зарплаты клубу.

Мы сегодня опозорились во всех фазах игры. Это также моя вина. Я беру на себя ответственность, но каждый из нас должен разделить эту вину, взять ответственность за сегодняшний позор. Не знают, сделают ли так игроки, но я точно отдам половину месячной зарплаты. Если это невозможно по контракту, тогда я просто отдам на благотворительность, потому что мы не заслуживаем таких денег», — сказал Морено в эфире «Матч Премьер».

«Акрон» (4 очка) одержал первую победу в текущем сезоне и поднялся на второе место в РПЛ. «Сочи» (0) потерпел второе крупное поражение и замыкает турнирную таблицу после двух туров.

В следующем туре сочинцы на выезде сыграют с «Рубином». Матч пройдет 4 августа. Перед этим команда Морено 29 июля в гостях встретится с московским «Динамо» в первом туре группового турнира FONBET Кубка России.