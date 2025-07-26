Источник: экс-спортивный директор ЦСКА Мовсесьян может сменить Кахигао в «Спартаке»
Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян может занять аналогичную должность в «Спартаке», сообщает Metaratings.
По информации источника, 49-летний специалист может сменить в московском клубе Франсиса Кахигао. Ранее появилась информация о возможном увольнении испанца из «Спартака».
Мовсесьян работал в ЦСКА с 2012 по 2024 годы. Он занимал пост скаута, а в 2022 году стал спортивным директором клуба.
Кахигао занимает пост спортивного директора «Спартака» с января 2025 года.
Источник: Metaratings
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Динамо
|2
|
|
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Балтика
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Максим Глушенков
Зенит
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|К
|Ж
|
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|1
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