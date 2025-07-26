Источник: «Спартак» рассматривает увольнение спортивного директора Кахигао

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао может покинуть клуб, информирует Legalbet.

По информации источника, руководство красно-белых рассматривает возможность увольнения 55-летнего испанца. Его может заменить российский специалист.

Кахигао занимает пост спортивного директора «Спартака» с января 2025 года. В зимнее трансферное окно москвичи подписали форварда Ливая Гарсию, полузащитника Пабло Солари и голкипера Илью Помазуна. Летом на правах свободного агента в «Спартак» перешел Антон Заболотный.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.