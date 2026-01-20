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20 января, 16:42

Артига — о видении футбола: «Для меня это больше про ментальность, чем про схему»

Руслан Минаев

Главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал, что менталитет футболистов для него важнее того, по какой схеме будет играть команда.

14 января команда из Казани подписала контракт с испанцем, который рассчитан до лета 2027 года.

«Я вижу футбол как движение в атаку, как стремление к воротам соперника. Не просто защищать ворота, а прежде всего пытаться вернуть мяч и атаковать. Эти ценности неизменные. Это интенсивный футбол, где ты не ждешь ошибки соперника, а сам заставляешь его ошибаться.

Для меня это больше про ментальность, чем про схему. И отсюда не имеет значения, будем ли мы играть по схеме 4-3-3, 3-4-3 или 5-3-2. Речь не столько о схеме, сколько о внедрении командной установки, которую я считаю признаком команды с менталитетом победителей. Одно дело — просто выигрывать матчи и совсем другое — выигрывать, обладая менталитетом команды-победителя. А такая команда должна доминировать в игре, всегда стремиться к победе и диктовать свою игру. И это мы постараемся воплотить в жизнь в «Рубине», — цитирует Артигу пресс-служба «Рубина».

49-летний специалист сменил в казанском клубе Рашида Рахимова, об отставке которого клуб объявил 13 января. Команда ушла на зимнюю паузу на седьмом месте в РПЛ — 23 очка в 18 турах.

Источник: ФК Рубин
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РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Франк Артига
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РПЛ изменила время начала трех матчей 19-го тура

Артига рассказал, кто войдет в его штаб в «Рубине»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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