РПЛ изменила время начала трех матчей 19-го тура

РПЛ объявила об изменении времени начала трех матчей 19-го тура.

Игра махачкалинского «Динамо» и «Рубина» начнется 28 февраля в 19:30 по московскому времени. «Краснодар» и «Ростов» встретятся 28 февраля в 14:30 мск. Матч московского «Динамо» и «Крыльев Советов» пройдет 1 марта в 13:00 мск.

19-й тур пройдет с 27 февраля по 1 марта.