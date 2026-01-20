Артига рассказал, кто войдет в его штаб в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига назвал специалистов, которые войдут в его штаб. 14 января команда из Казани подписала к онтракт с испанцем, который рассчитан до лета 2027 года.

«Штаб будет сформирован из тех, кто уже работал ранее: Александр Дутов, Олег Кузьмин, Cергей Козко — тренер вратарей, Пепе Пастор — тренер по физподготовке. Кроме того, мы добавим моих ассистентов: Анис Буссаиди, который был игроком «Ростова», имеет международный опыт в разных странах, говорит по-русски, мы работаем вместе уже много лет, он тоже приезжал со мной в «Химки». И он работал в Анголе. А также тренер по физподготовке Хосеп Техедо, с которым мы тоже много лет работаем, — цитирует Артигу пресс-служба «Рубина».

49-летний специалист сменил в казанском клубе Рашида Рахимова, об отставке которого клуб объявил 13 января. Команда ушла на зимнюю паузу на седьмом месте в РПЛ — 23 очка в 18 турах.