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20 января, 17:22

Артига рассказал, кто войдет в его штаб в «Рубине»

Руслан Минаев

Главный тренер «Рубина» Франк Артига назвал специалистов, которые войдут в его штаб. 14 января команда из Казани подписала контракт с испанцем, который рассчитан до лета 2027 года.

«Штаб будет сформирован из тех, кто уже работал ранее: Александр Дутов, Олег Кузьмин, Cергей Козко — тренер вратарей, Пепе Пастор — тренер по физподготовке. Кроме того, мы добавим моих ассистентов: Анис Буссаиди, который был игроком «Ростова», имеет международный опыт в разных странах, говорит по-русски, мы работаем вместе уже много лет, он тоже приезжал со мной в «Химки». И он работал в Анголе. А также тренер по физподготовке Хосеп Техедо, с которым мы тоже много лет работаем, — цитирует Артигу пресс-служба «Рубина».

49-летний специалист сменил в казанском клубе Рашида Рахимова, об отставке которого клуб объявил 13 января. Команда ушла на зимнюю паузу на седьмом месте в РПЛ — 23 очка в 18 турах.

Источник: ФК Рубин
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РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Франк Артига
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
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 3
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Краснодар

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 2
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Натан Гассама
Натан Гассама

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 2
Андрей Лангович
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Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
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Максим Савельев
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Оренбург

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