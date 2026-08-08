Точилин: «Перестаньте пихать Тюкавина в «Зенит», он добьется своих целей с «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в «Зенит».

«Не очень понимаю, почему тему о мифическом отъезде Кости Тюкавина в Санкт-Петербург продолжают продвигать. Пора уже ее закрывать и перестать пытаться запихать Костю в «Зенит», ведь руководители «Динамо» уже несколько раз публично сказали, что своего лидера не продадут. Понятно, что эти разговоры на руку конкурентам бело-голубых, но пора уже их заканчивать.

Костя остается в родном клубе и, насколько я слышал, рад этому и готов биться за команду и дальше. Он настоящий патриот «Динамо», и, уверен, добьется своих целей вместе с этим клубом. Да, пока голов в новом сезоне мы от него не увидели, но это лишь дело времени. Как сказал Сандро Шварц, нужно дать ему время, и все обязательно придет», — сказал Точилин «СЭ».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2025/26 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.