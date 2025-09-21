Мусаев: «Краснодар» не заслужил поражения от «Зенита»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в 9-м туре РПЛ.

«Считаю, мы не заслужили поражение в плане качества игры, созданных моментов. Но, к сожалению, так бывает. К ребятам никаких претензий ни по самоотдаче, ни по настрою на этот матч. Обычно решают детали. В двух деталях мы сыграли не очень хорошо. Опять же, всем пожал руку. Нужно поднимать голову, работать еще больше», — сказал Мусаев.

Сине-бело-голубые прервали 6-матчевую беспроигрышную серию «быков» — 5 побед и 1 ничья. Команда Сергея Семака набрала 16 очков и поднялась на 4-е место в таблице РПЛ. «Краснодар» с 19 очками лидирует в чемпионате.

«Зенит» 27 сентября примет «Оренбург» в 10-м туре, «Краснодар» в этот же день сыграет в гостях с «Ростовом».

(Мария Захарян)