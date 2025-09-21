Мусаев: «Было много остановок. Вопрос к арбитру — хотелось бы, чтобы игра была интенсивнее»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в 9-м туре РПЛ. По мнению специалиста, в игре было много свистков и остановок.

— Почему отказались от упрощения игры?

— Что значит «отказались»? Играли хорошо. Стас Агкацев ошибся несколько раз технически в первом тайме, но он делал все правильно. Когда делали смену направления через него, «Зенит» прессинговал только Соболевым. Решения правильные, но технически ошибался. Очень правильно выходили в атаку. Через Джона Кордобу, через фланговых нападающих.

— Насколько влияло количество свистков судьи?

— Согласен, что было много свистков и остановок. Даже когда добавили 7 минут, минуты 2-3 судья разговаривал, разнимал потасовку. Не очень хорошо. Мы были неплохо готовы физически, готовы были выдержать высокий темп. Хотелось бы, чтобы игра была более интенсивной. Но это больше вопрос к арбитру.

На матче работала бригада судей во главе с Сергеем Карасевым.

(Мария Захарян)