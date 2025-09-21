Мусаев: «Игра против «Зенита» самая большая в сезоне? Думаю, да. Но также важно победить «Спартак»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в 9-м туре РПЛ. По мнению специалиста, матч против сине-бело-голубых является важнейшим в сезоне.

— Согласны, что «Краснодар» — «Зенит» становится главным противостоянием в России?

— Это вопрос больше к вам, журналистам. Как вы оцениваете. По результату — да, наверное, самый важный матч. Но ЦСКА — «Спартак», «Спартак» — «Зенит» — это тоже большие матчи. Не могу дать свою оценку.

— Для «Краснодара» игра против «Зенита» — самая большая в сезоне?

— Думаю, что можно так сказать. Но если бы мы сегодня играли со «Спартаком», для нас было бы так же важно победить и показать хороший футбол.

(Мария Захарян)