Тренер из школы «Уфы» Алексей Румянцев перешел на работу в академию «Локомотива»

Тренер «Уфы-2004» Алексей Румянцев принял предложение от Академии «Локомотива», сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

— Практически не размышлял, — цитирует официальный сайт «Уфы» Румянцева. — Понимал, что таким шансом стоит воспользоваться, поехать, поработать, так скажем, на самом высоком уровне нашего футбола.

«Локомотив» — одна из самых сильных академий в нашей стране, с хорошей базой, хорошей инфраструктурой, хорошей репутацией. От такого предложения, как мне показалось, не стоит отказываться.

Тренер «Уфы» продолжит свою работу в московском «Локомотиве»https://t.co/UWiXZsFdKn pic.twitter.com/g8YOwYjw2v — ФК УФА (@UfaFc) October 15, 2019

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