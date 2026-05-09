Луис Энрике рассказал о наставлении Анчелотти на сезон в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Луис Энрике рассказал «СЭ» об общении с главным тренером сборной Бразилии Карло Анчелотти.

— Что говорит Анчелотти о твоей игре в «Зените»?

— Он говорит, что всегда нужно играть хорошо, всегда быть сосредоточенным, чтобы проводить хорошие матчи.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе бразильцы сыграют со сборными Марокко, Гаити и Шотландии.

В этом сезоне на счету 25-летнего футболиста 32 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 4 результативными передачами.

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