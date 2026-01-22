Жирков: «Рад вернуться в «Динамо». Большое спасибо за доверие»

Тренер «Динамо» Юрий Жирков прокомментировал свое назначение в штаб бело-голубых.

— Рад вернуться в клуб. Большое спасибо за доверие. Сделаем все возможное, чтобы помочь команде стать лучше, — сказал Жирков на пресс-конференции, посвященной турниру BetBoom Dynamo Global Challenge.

42-летний Жирков был назначен ассистентом главного тренера «Динамо» в январе 2026 года. Он играл за московскую команду в 2013-2016 годах.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком после 18 игр.