Шаронов: «Впечатления от «Динамо» самые положительные»

Тренер московского «Динамо» Роман Шаронов поделился первыми впечатлениями от нахождения в клубе.

«Большая честь быть частью такого великого клуба. Впечатления самые положительные. Мы с первого дня включились в работу. Постоянно проговариваем, что мы хотим. Будем двигаться в едином направлении. Будем делать все, чтобы идти к результату, которого мы хотим», — сказал Шаронов на пресс-конференции, посвященной турниру BetBoom Dynamo Global Challenge.

10 января бело-голубые объявили о том, что 49-летний специалист станет ассистентом главного тренера команды Ролана Гусева.

Ранее Шаронов возглавлял «Рубина» и «СКА-Хабаровска», а также был ассистентом главного тренера в кипрском «Пафосе».

После 18 туров «Динамо» с 21 очком занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.