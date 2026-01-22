Тренер «Динамо» Гусев: «Получил практически все, что хотел»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев выразил благодарность за доверие руководству клуба.

«Динамо» в декабре объявило о назначении 48-летнего специалиста главным тренером до конца сезона-2025/26. До этого Гусев был исполняющим обязанности главного тренера после отставки Валерия Карпина.

— Хотел бы поблагодарить руководство клуба за оказанное мне доверие. Практически все что хотел, я получил. Прежде всего помощников в тренерском штабе. Павел Константинович [Пивоваров] шел навстречу по любым вопросам.

В первую очередь исходил из того, чтобы был штаб единомышленников. Выработали единую концепцию подготовки команды, чтобы футболисты понимали требования, в какой футбол хотим играть. Все вместе двигаемся в едином направлении. Всегда много обсуждаем упражнения в тренировочном процессе, требования нашей игры. Ключевое — двигаться в одном направлении. Цели и задачи все понимают. Сейчас главное — соблюсти баланс между физикой, техникой и тактикой. С 1 марта ваша задача будет либо нас критиковать, либо нас хвалить, — сказал Гусев на пресс-конференции, посвященной турниру BetBoom Dynamo Global Challenge.

«Динамо» ушло на зимнюю паузу на десятом месте в РПЛ. Бело-голубые набрали 21 очко в 18 турах.