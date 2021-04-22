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Тренер «Динамо» Шварц удивлен разгромным поражением «Спартака» от «Уфы»

12:34
18 апреля. Москва. «Спартак» — «Уфа» — 0:3. Радость гостей на фоне красно-белых. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
18 апреля. Москва. «Спартак» — «Уфа» — 0:3. Радость гостей на фоне красно-белых. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер Динамо Сандро Шварц перед матчем 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» заявил, что его удивило разгромное поражение «Спартака» от «Уфы» (0:3).

«Меня не удивило разгромное поражение «Спартака» от «Уфы». Каждая игра в РПЛ сложная, здесь нельзя недооценивать соперника. Но не стоит сравнивать эту игру с нашим матчем против «Уфы». Все зависит от факторов и ситуации», — сказал Шварц.

«Приятно, что болельщики раскупили футболки с моим изображением. Здесь вопрос встает об их количестве. Спасибо отделу маркетинга за то, что хорошо поработали над дизайном. У меня уже есть на них несколько заказов из Германии на них», — добаивл тренер.

(Сергей Федоров)

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