Заседание суда по делу Газизова и «Спартака» перенесено

Рассмотрение иска АО «Капитальные активы», акционера АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва», к клубу и бывшему гендиректору клуба связан с выплатой Шамилю Газизову выходного пособия отложено. Ни одна из сторон не явилась в Арбитражный суд.

По информации «СЭ», красно-белые выплатили Газизову только первый транш в 100 миллионов рублей. Общая сумма компенсации составляет 300 миллионов.

Газизов покинул красно-белых 8 декабря 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода. Сейчас спортивный функционер занимает пост генерального директора «Уфы».

Ранее, 21 апреля, Газизов не стал комментировать ситуацию с денежными выплатами после ухода из московской команды, заявив, что «эта тема взорвется скоро сама».

(Севастиан Терлецкий)