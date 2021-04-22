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«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

12:29
Массимо Каррера. Фото «СЭ»
Массимо Каррера. Фото «СЭ»
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«Спартак» в Twitter поздравил бывшего главного тренера Массимо Карреру с днем рождения. Итальянскому специалисту исполнилось 57 лет.

«Поздравляем бывшего тренера «Спартака» с днем рождения и желаем успехов в тренерской карьере!» — говорится в сообщении.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года. Вместе с московским клубом итальянец стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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