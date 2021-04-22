«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения
12:29
«Спартак» в Twitter поздравил бывшего главного тренера Массимо Карреру с днем рождения. Итальянскому специалисту исполнилось 57 лет.
«Поздравляем бывшего тренера «Спартака» с днем рождения и желаем успехов в тренерской карьере!» — говорится в сообщении.
Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года. Вместе с московским клубом итальянец стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
Массимо Каррере — 57 ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 22, 2021
Поздравляем бывшего тренера «Спартака» с днём рождения и желаем успехов в тренерской карьере!
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