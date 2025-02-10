Личка — о поражении от «Ростова»: «Сделаю все, чтобы в матче РПЛ мы увидели другую команду»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение от «Ростова» (0:4) в матче за пятое место в Winline Зимнем кубке РПЛ.

«У нас одна команда, и если ты находишься в этой группе, то не должно быть сильной разницы. Да, сегодня играли те, кто в чемпионате играл поменьше, но если ты хочешь выходить в старте, то должен показывать себя в таких матчах. Сегодня я видел только одну команду. Ростовчане были лучше в силовой борьбе, в подборах, они быстро работали с мячом в атаке. Мы же на поле потерялись.

Я сделаю все, чтобы мы в первой игре в Ростове увидели другую команду. Понятно, что мы не можем просто махнуть рукой на этот матч», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

2 марта «Ростов» и «Динамо» сыграют в 19-м туре РПЛ.