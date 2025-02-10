Карпин остался недоволен игрой «Ростова» после разгромной победы над московским «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал крупную победу над московским «Динамо» в матче за пятое место в Winline Зимнем кубке РПЛ.

Специалист отметил большое количество потерь со стороны игроков своей команды, назвав действия своих игроков неприемлемыми.

«Больше всего не понравился первый тайм. Во втором тайме чуть больше было организации, в первом тайме было слишком много потерь вообще необоснованных, все опасности у наших ворот возникали после того, как мы владели мячом», — цитирует Карпина matchtv.ru.

«Ростов» и «Динамо» сыграют 2 марта в 19-м туре РПЛ.