«Краснодар» и ЦСКА сыграют за 3-е место в зимнем кубке

«Краснодар» и ЦСКА сыграют матч за 3-е место Winline Зимнего кубка РПЛ в понедельник, 10 февраля. Игра на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ) начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матча в прямом эфире пройдет на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру «быков» и армейцев можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала, по подписке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры «Краснодар» — ЦСКА также можно отслеживать в нашем матч-центре.

Товарищеские матчи. Клубы. .

10 февраля 2025, 19:00. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)

Турнир в ОАЭ с участием шести клубов РПЛ проходит с 30 января по 11 февраля. Во вторник в финале Зимнего кубка сыграют «Спартак» и «Зенит».