Брейдо — о матче со «Спартаком»: «Сложилось впечатление, что судья на ВАР не знает правил»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов и директор по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировали судейство в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

— Не стоит ли внести в регламент некий брифинг, где судьи объясняли бы свои решения?

— Мы тоже в недоумении. Чисто выигранное единоборство. Футбол — контактный спор, а мы смотрим каждое столкновение. В первом случае судью приглашают смотреть, второй раз — нет, — сказал Федотов.

— Мы ждем, что РФС в своей новой рубрике опубликует переговоры. Сложилось впечатление, что судья на ВАР не знает правил, — добавил директор по коммникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

— Вы стабилизировали состав. Означает ли это, что вы завершите сезон в этом составе?

— Многое определяет язык тела. Он показывает, с каким желанием и отношением ребята трудятся и хотят играть в футбол. Нужно тренироваться, быть в теме. Получилось, что сегодня вывели из игры центрального защитника, придется менять состав. Я могу предположить, какое будет оправдание. Бразилец, наверное, говорил, а потом показал то, что показали ему. Как-то так.

— Как после такого поражения и судейства возвращать команду в нормальное русло?

— Время есть. Ребята — тертые калачи. Найдем слова. лучшее средство — хорошие тренировки, они приведут нас в нужное состояние, — сказал Федотов.