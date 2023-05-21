Чанов считает сомнительным решение Карасева удалить Рошу в матче со «Спартаком»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об удалении защитника армейцев Виллиана Роши в матче со «Спартаком» (1:2).

«Я не думаю, что «Спартак» играл лучше ЦСКА. Просто так сложилось. Все-таки сомнительные решения арбитра по удалению Роши. Сейчас пытались объяснить ребята на телевидении, но так я и не понял. Человек не говорит по-русски, он подошел к арбитру и говорит, вот, мне так показали. Из-за этого его убрали», — цитирует Чанова Vprognoze.ru.

На 69-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев показал две красные карточки — нападающему «Спартака» Александру Соболеву и Роше.

После этого матча ЦСКА сохранил 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. «Спартак» поднялся на 3-ю строчку, набрав 53 очка.