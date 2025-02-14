Игнатьев — о Солари и Гарсии в «Спартаке»: «Хуже красно-белым не станет»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о трансферных переходах в «Спартаке».

«По крайней мере это не безошибочное действие. Я не знаю, насколько игра команды усилится за счет футболистов, потому что всего ничего эти игроки находятся в составе «Спартака», но то, что хуже от этого красно-белым не станет, это очевидно. Но хочется сказать, что самые серьезные приобретения были у «Зенита» и у «Спартака» в это трансферное окно, и можно рассчитывать, что игроки только усилят команды», — цитирует Игнатьева Vprognoze.ru.

Этой зимой в «Спартак» перешли аргентинский вингер Пабло Солари из «Ривер Плейта», а также нападающий Ливай Гарсия, который ранее выступал за греческий АЕК. С первым игроком контракт заключен до лета 2029 года, со вторым — до лета 2028-го.