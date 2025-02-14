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Орещук — об увольнении из «Динамо» в 2016-м: «В то время полыхала война — между болельщиками, ВТБ и Проничевым, которого хотели снести»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, при каких обстоятельствах покинул клуб в 2016 году.

— Убрали вас из «Динамо» осенью 2016-го при странных обстоятельствах.

— Формально — за твит. Ваш коллега выложил крайне неудачный снимок новичка «Урала» Конате и написал: «Судя по паспорту, этому парню 18 лет». Я прокомментировал: «Судя по фотографии, ему 18 до 100 осталось». И воткнул смайлик — мартышку, закрывающую глаза ладонями.

— Юмор оценили не все.

— Поднялся шум: Орещук — расист, темнокожего футболиста ассоциирует с обезьяной... Бред сумасшедшего! Просто сейчас подобных смайликов куча, а тогда был один-единственный — с мартышкой. Так что никакого подтекста. Но в тот же вечер мне сказали: «Пиши заявление».

— Чьи слова?

— Сысоева (генерального директора — Прим. «СЭ»). Когда встретились годы спустя, я услышал: «Извини, что так получилось. Мне руководство ВТБ поставило ультиматум: не уволишь Орещука — выпроводим вместе с ним. Впрочем, через пару недель меня все равно убрали».

В то время уже полыхала война — между болельщиками, ВТБ и председателем совета директоров Проничевым, которого хотели снести. Сысоев — человек Проничева. А я — Сысоева. Улавливаете?

— Поэтому за ваш твит и зацепились?

— Ну конечно! Нашли повод — и все, давай, до свидания.

Роман Орещук.Роман Орещук: «Лера Кудрявцева сделала грудь на мои деньги»

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Роман Орещук
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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