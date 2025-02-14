Орещук — об увольнении из «Динамо» в 2016-м: «В то время полыхала война — между болельщиками, ВТБ и Проничевым, которого хотели снести»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, при каких обстоятельствах покинул клуб в 2016 году.

— Убрали вас из «Динамо» осенью 2016-го при странных обстоятельствах.

— Формально — за твит. Ваш коллега выложил крайне неудачный снимок новичка «Урала» Конате и написал: «Судя по паспорту, этому парню 18 лет». Я прокомментировал: «Судя по фотографии, ему 18 до 100 осталось». И воткнул смайлик — мартышку, закрывающую глаза ладонями.

— Юмор оценили не все.

— Поднялся шум: Орещук — расист, темнокожего футболиста ассоциирует с обезьяной... Бред сумасшедшего! Просто сейчас подобных смайликов куча, а тогда был один-единственный — с мартышкой. Так что никакого подтекста. Но в тот же вечер мне сказали: «Пиши заявление».

— Чьи слова?

— Сысоева (генерального директора — Прим. «СЭ»). Когда встретились годы спустя, я услышал: «Извини, что так получилось. Мне руководство ВТБ поставило ультиматум: не уволишь Орещука — выпроводим вместе с ним. Впрочем, через пару недель меня все равно убрали».

В то время уже полыхала война — между болельщиками, ВТБ и председателем совета директоров Проничевым, которого хотели снести. Сысоев — человек Проничева. А я — Сысоева. Улавливаете?

— Поэтому за ваш твит и зацепились?

— Ну конечно! Нашли повод — и все, давай, до свидания.