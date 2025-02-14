Орещук — о конфликте с вице-президентом «Динамо»: «Он меня послал, я его взял за горло...»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о конфликте с Юрием Белкиным, который в 2016 году был вице-президентом клуба.

— За что же вас Белкин невзлюбил?

— Из-за трансфера Нарубина. Лето 2016-го. Лещук ломается, Николай Палыч Гонтарь, тренер вратарей «Динамо», говорит: «С Шуниным в ФНЛ играть не буду. Он слабо провел предыдущий сезон, психологически неустойчив... Ищите первого номера».

Начинаем мониторить рынок. Селихов! Но за него «Амкар» просит космические 300 миллионов рублей. «Анжи» за Беленова — еще больше. По разным причинам отпадают другие кандидаты, в списке остаются двое: Юрченко и Нарубин. Я к Гонтарю: «Кого?» Палыч пожимает плечами: «Вратари одного уровня. Кто для клуба выгоднее, того и берите».

— Гонтарь искренне считал, что Юрченко и Нарубин сильнее Шунина?

— Да. Иду к Сысоеву, объясняю расклад и добавляю: «Я не агент Нарубина. Просто у нас неплохие отношения, как-то звонил мне, консультировался, когда в «Тосно» денег не платили. Я сидел в машине с Хохловым и Белкиным, они слышали этот разговор. Представляю, какую вонь устроит Юрий Николаевич, если Сергей перейдет в «Динамо».

Дальше переговоры с вратарями вел уже лично гендиректор. Юрченко отпал из-за того, что в межсезонье остался без команды, заплатить требовалось лишь его агенту. Которого не было у Нарубина, принадлежавшего «Уфе». Для «Динамо» это упрощало ситуацию.

— Мы запутались.

— Все упиралось в потолок зарплат в ФНЛ — 300 тысяч рублей в месяц. Как пригласить вратаря на такие деньги, если он в «Уфе» получает под миллион? Газизов предложил заложить эту разницу в трансферную сумму, из нее Нарубину и доплачивать.

Белкин, в ту пору вице-президент клуба, был в курсе ситуации, видел документы, знал, что договаривался с Газизовым Сысоев, а не я. Вдруг появляется заметка, что Орещук за миллион евро купил вратаря, у которого нет селезенки, пилит динамовский бюджет, ну и все в таком духе.

— Сразу поняли, откуда ветер дует?

— Естественно. Но не буду же рассказывать журналистам про схему, позволяющую обойти потолок зарплат, и о том, что реальная цена Нарубина намного ниже. Кстати, без селезенки он тогда уже лет пять спокойно играл. Белкину после публикации я предъявил. Он меня послал, я его взял за горло... Вот с того момента и закусились.