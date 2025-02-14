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Орещук — о конфликте с вице-президентом «Динамо»: «Он меня послал, я его взял за горло...»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о конфликте с Юрием Белкиным, который в 2016 году был вице-президентом клуба.

— За что же вас Белкин невзлюбил?

— Из-за трансфера Нарубина. Лето 2016-го. Лещук ломается, Николай Палыч Гонтарь, тренер вратарей «Динамо», говорит: «С Шуниным в ФНЛ играть не буду. Он слабо провел предыдущий сезон, психологически неустойчив... Ищите первого номера».

Начинаем мониторить рынок. Селихов! Но за него «Амкар» просит космические 300 миллионов рублей. «Анжи» за Беленова — еще больше. По разным причинам отпадают другие кандидаты, в списке остаются двое: Юрченко и Нарубин. Я к Гонтарю: «Кого?» Палыч пожимает плечами: «Вратари одного уровня. Кто для клуба выгоднее, того и берите».

— Гонтарь искренне считал, что Юрченко и Нарубин сильнее Шунина?

— Да. Иду к Сысоеву, объясняю расклад и добавляю: «Я не агент Нарубина. Просто у нас неплохие отношения, как-то звонил мне, консультировался, когда в «Тосно» денег не платили. Я сидел в машине с Хохловым и Белкиным, они слышали этот разговор. Представляю, какую вонь устроит Юрий Николаевич, если Сергей перейдет в «Динамо».

Дальше переговоры с вратарями вел уже лично гендиректор. Юрченко отпал из-за того, что в межсезонье остался без команды, заплатить требовалось лишь его агенту. Которого не было у Нарубина, принадлежавшего «Уфе». Для «Динамо» это упрощало ситуацию.

— Мы запутались.

— Все упиралось в потолок зарплат в ФНЛ — 300 тысяч рублей в месяц. Как пригласить вратаря на такие деньги, если он в «Уфе» получает под миллион? Газизов предложил заложить эту разницу в трансферную сумму, из нее Нарубину и доплачивать.

Белкин, в ту пору вице-президент клуба, был в курсе ситуации, видел документы, знал, что договаривался с Газизовым Сысоев, а не я. Вдруг появляется заметка, что Орещук за миллион евро купил вратаря, у которого нет селезенки, пилит динамовский бюджет, ну и все в таком духе.

— Сразу поняли, откуда ветер дует?

— Естественно. Но не буду же рассказывать журналистам про схему, позволяющую обойти потолок зарплат, и о том, что реальная цена Нарубина намного ниже. Кстати, без селезенки он тогда уже лет пять спокойно играл. Белкину после публикации я предъявил. Он меня послал, я его взял за горло... Вот с того момента и закусились.

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Роман Орещук
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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