Орещук — о конфликте с вице-президентом «Динамо»: «Он меня послал, я его взял за горло...»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о конфликте с Юрием Белкиным, который в 2016 году был вице-президентом клуба.
— За что же вас Белкин невзлюбил?
— Из-за трансфера Нарубина. Лето 2016-го. Лещук ломается, Николай Палыч Гонтарь, тренер вратарей «Динамо», говорит: «С Шуниным в ФНЛ играть не буду. Он слабо провел предыдущий сезон, психологически неустойчив... Ищите первого номера».
Начинаем мониторить рынок. Селихов! Но за него «Амкар» просит космические 300 миллионов рублей. «Анжи» за Беленова — еще больше. По разным причинам отпадают другие кандидаты, в списке остаются двое: Юрченко и Нарубин. Я к Гонтарю: «Кого?» Палыч пожимает плечами: «Вратари одного уровня. Кто для клуба выгоднее, того и берите».
— Гонтарь искренне считал, что Юрченко и Нарубин сильнее Шунина?
— Да. Иду к Сысоеву, объясняю расклад и добавляю: «Я не агент Нарубина. Просто у нас неплохие отношения, как-то звонил мне, консультировался, когда в «Тосно» денег не платили. Я сидел в машине с Хохловым и Белкиным, они слышали этот разговор. Представляю, какую вонь устроит Юрий Николаевич, если Сергей перейдет в «Динамо».
Дальше переговоры с вратарями вел уже лично гендиректор. Юрченко отпал из-за того, что в межсезонье остался без команды, заплатить требовалось лишь его агенту. Которого не было у Нарубина, принадлежавшего «Уфе». Для «Динамо» это упрощало ситуацию.
— Мы запутались.
— Все упиралось в потолок зарплат в ФНЛ — 300 тысяч рублей в месяц. Как пригласить вратаря на такие деньги, если он в «Уфе» получает под миллион? Газизов предложил заложить эту разницу в трансферную сумму, из нее Нарубину и доплачивать.
Белкин, в ту пору вице-президент клуба, был в курсе ситуации, видел документы, знал, что договаривался с Газизовым Сысоев, а не я. Вдруг появляется заметка, что Орещук за миллион евро купил вратаря, у которого нет селезенки, пилит динамовский бюджет, ну и все в таком духе.
— Сразу поняли, откуда ветер дует?
— Естественно. Но не буду же рассказывать журналистам про схему, позволяющую обойти потолок зарплат, и о том, что реальная цена Нарубина намного ниже. Кстати, без селезенки он тогда уже лет пять спокойно играл. Белкину после публикации я предъявил. Он меня послал, я его взял за горло... Вот с того момента и закусились.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
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4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
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Педро
Зенит
|4
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Маркиньос
Спартак
|4
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1