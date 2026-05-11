«Спартак» — «Рубин»: прямая трансляция матча РПЛ

«Спартак» и «Рубин» сыграют в чемпионате России 11 мая

«Спартак» и «Рубин» сыграют в 29-м туре РПЛ в понедельник, 11 мая. Матч в Москве на «Лукойл Арене» начинается в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Рубин» изучайте в матч-центре на нашем сайте и в ленте новостей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 17:30. Лукойл Арена (Москва)

Прямую трансляцию игры «Спартак» — «Рубин» в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 17.25 мск, за пять минут до игры.

После 28 туров чемпионата России «Спартак» занимал четвертое место с 48 очками, предыдущим соперником бело-голубых были «Крылья Советов» (1:2). У «Рубина» 42 очка и седьмая строчка, в предыдущем туре казанцы обыграли «Балтику» (1:0).

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