Талалаев устроил перепалку с Радимовым во время трансляции матча «Балтики» с «Краснодаром»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев вступил в перепалку с бывшим футболистом ЦСКА и «Зенита» Владиславом Радимовым во время трансляции матча 25-го тура РПЛ между калининградской командой и «Краснодаром».

Талалаев пропускает игру «Балтики» из-за дисквалификации. Кроме этого, на прошлой неделе специалист перенес плановую операцию на желудочно-кишечном тракте.

Радимов: Андрюш, у меня такой вопрос.

Талалаев: Владюш, панибратство оставь себе, Владюш.

Радимов: Ау?

Талалаев: Панибратство себе оставь, я тебе говорю. Мы в эфире, давай обращаться по законам эфира.

Радимов: А как тебя по отчеству?

Талалаев: Ну можешь просто Андрей обращаться, мне этого будет достаточно.

Радимов: А я как сказал?

Талалаев: Ну ты следи за языком, когда выступаешь в прямом эфире.

Радимов: У меня вопросов к тебе нет больше.

Талалаев: Отлично, у меня к тебе вообще никогда не было.

Матч между «Балтикой» и «Краснодаром» проходит в Краснодаре. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

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