Карседо: «Литвинов — универсальный футболист. Я им очень доволен»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо рассказал о роли в команде Романа Зобнина и Руслана Литвинова.

19 апреля в 25-м туре РПЛ красно-белые победили «Ахмат» (3:1).

— Зобнин в матче с «Ростовом» попросил замену и после этого 2-3 дня он не мог полноценно работать, мы решили не рисковать сегодня. Он прекрасно вошел во второй тайм и добавил качества.

Литвинов — универсальный футболист. Очень важный и на поле, и за его пределами. Я им очень доволен.

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