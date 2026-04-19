«Краснодар» — «Балтика»: Бевеев открыл счет в матче

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев забил на 43-й минуте матча 25-го тура РПЛ с «Краснодаром» — 1:0.

Мяч после рикошета от Никиты Кривцова оказался около Бевеева, который забил из-за пределов штрафной.

Для Бевеева это второй гол в чемпионате России-2025/26.