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19 апреля, 20:16

«Краснодар» — «Балтика»: Бевеев открыл счет в матче

Ана Горшкова
Корреспондент
Мингиян Бевеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев забил на 43-й минуте матча 25-го тура РПЛ с «Краснодаром» — 1:0.

Мяч после рикошета от Никиты Кривцова оказался около Бевеева, который забил из-за пределов штрафной.

Для Бевеева это второй гол в чемпионате России-2025/26.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Балтика&raquo;: онлайн трансляция матча РПЛ 19&nbsp;апреля 2026 года.«Краснодар» против «Балтики» — Бевеев забил чудо-гол: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 19:30. Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:2
Балтика
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ФК Балтика
ФК Краснодар
Мингиян Бевеев
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Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Краснодар» — «Балтика», «Динамо» (Махачкала) — «Зенит» и другие матчи
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Талалаев устроил перепалку с Радимовым во время трансляции матча «Балтики» с «Краснодаром»

«Балтика» обыгрывает «Краснодар» после первого тайма
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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