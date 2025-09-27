Черчесов о победе над «Акроном»: «С Дзюбой мы сегодня справились»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Акроном» (3:0) в матче 10-го тура РПЛ.

«Мы готовились к непростому матчу. Так и получилось. Кто не смотрел игру, увидит результат, может подумать, что это легкая победа. Но она была очень сложная. Мы знаем, как «Акрон» играет. Они нам создали определенные трудности. Но сегодня ребята выполнили то, что мы от них просили. Только иногда инициативу мы отдавали сопернику. У «Акрона» иногда была возможность подавать на Артема, который создавал определенные проблемы. Но с Дзюбой сегодня мы справились. Персональная установка на Дзюбу? По всему полю с ним играть никто не собирался. Это бы сломало нашу систему игры. Но на стандартах и во время подач мы знали, что делать», — сказал Черчесов.

«Ахмат» не проигрывает на протяжении семи матчей подряд в РПЛ. Грозненская команда набрала 15 очков и вышла на седьмое место в турнирной таблице.