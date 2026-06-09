«Ахмат» подписал трехлетний контракт с Арсеном Адамовым

«Ахмат» объявил о переходе защитника Арсена Адамова. 26-летний россиянин подписал контракт на три года.

25 мая «Зенит» объявил о том, что не будет продлевать соглашение с защитником.

Адамов играл за сине-бело-голубых с 2022 года. Вместе с командой из Санкт-Петербурга он трижды становился чемпионом России и два раза выиграл Суперкубок страны. Адамов в сезоне-2025/26 провел 9 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативных паса.

Защитник является воспитанником «Ахмата». Он провел за команду 42 матча, забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи.