Тренер «Ахмата» Сторожук — после ничьей с «Динамо»: «Хочется получать удовольствие от того, что будем видеть»

Главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук подвел итоги товарищеского матча против московского «Динамо» (1:1) на предсезонном сборе команды.

«Странно было бы говорить, что я доволен содержанием спарринга. Опять же, у нас были моменты, которые мы не реализовали. Но сразу все не делается: ко всему потихоньку нужно подходить, тем более у нас много новичков, которым нужно сыграться, для чего нужно приличное время. Нам хочется получать удовольствие от того, что будем видеть», — приводит слова Сторожука пресс-служба грозненцев.

43-летний специалист возглавил команду в межсезонье. Он сменил на посту Сергея Ташуева. Ранее Сторожук возглавлял тульский «Арсенал» и «Краснодар».