КДК РФС 10 июля рассмотрит «дело «Торпедо»

Заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС по ситуации с московским «Торпедо» состоится в четверг, 10 июля, сообщает пресс-служба РФС. Начало — в 11.00 по московскому времени.

21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды.

В случае если КДК решит наказать «Торпедо», клубу грозит штраф до 50 миллионов рублей, снятие очков (до 15), лишение завоеванных наград и исключение из числа участников соревнований.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что спецкомиссия РФС единогласно вынесла решение об имевшем место нарушении регламента.