Абена заявил, что не знает, почему не играл за «Спартак»: «Я готов был убивать за клуб»

Бывший защитник «Спартака» Миенти Абена в интервью «СЭ» высказался об игровом времени в клубе.

— Когда ты только переходил в «Спартак», все думали, что это трансфер Станковича. Но в итоге ты не играл. Почему так получилось?

— Честно, я не знаю, ха-ха! В РПЛ удалось сыграть лишь семь раз. Для меня это сумасшествие. Очень сложно это принять. Помню игру против «Ростова». Думаю, что там все получалось достаточно хорошо. Уверен, что я мог показывать себя на том же уровне и дальше.

Я привык к лиге, чувствовал, что смогу помочь команде. Но, к сожалению, так бывает, что тренер верит в других футболистов больше. И я уважаю решение Деяна. Но это не отменяет того, что для меня переход оказался небольшим разочарованием. Ты готов драться, но у тебя нет возможности это сделать.

— Твой агент говорил нам, что ты был готов буквально убивать за «Спартак».

— Сто процентов! Мне больше всего больно от того, что люди не знают, какой я на самом деле человек. Если я ухожу, то делаю это с высоко поднятой головой.

И в этот раз я тоже ушел с высоко поднятой головой.

Посмотрите на все клубы, где я был: везде я помогал и оставлял хороший след. Хорошо, здесь не получилось. Удача не всегда на твоей стороне, но так бывает. Я абсолютно точно принимаю ситуацию такой, какой она оказалась для меня. Но было тяжело...

Ранее 30-летний футболист перешел в турецкий «Газиантеп». Абена стал игроком «Спартака» летом 2024 года. В минувшем сезоне он провел 7 матчей в РПЛ и 5 игр — в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями.