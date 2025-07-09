Абена заявил, что не знает, почему не играл за «Спартак»: «Я готов был убивать за клуб»
Бывший защитник «Спартака» Миенти Абена в интервью «СЭ» высказался об игровом времени в клубе.
— Когда ты только переходил в «Спартак», все думали, что это трансфер Станковича. Но в итоге ты не играл. Почему так получилось?
— Честно, я не знаю, ха-ха! В РПЛ удалось сыграть лишь семь раз. Для меня это сумасшествие. Очень сложно это принять. Помню игру против «Ростова». Думаю, что там все получалось достаточно хорошо. Уверен, что я мог показывать себя на том же уровне и дальше.
Я привык к лиге, чувствовал, что смогу помочь команде. Но, к сожалению, так бывает, что тренер верит в других футболистов больше. И я уважаю решение Деяна. Но это не отменяет того, что для меня переход оказался небольшим разочарованием. Ты готов драться, но у тебя нет возможности это сделать.
— Твой агент говорил нам, что ты был готов буквально убивать за «Спартак».
— Сто процентов! Мне больше всего больно от того, что люди не знают, какой я на самом деле человек. Если я ухожу, то делаю это с высоко поднятой головой.
И в этот раз я тоже ушел с высоко поднятой головой.
Посмотрите на все клубы, где я был: везде я помогал и оставлял хороший след. Хорошо, здесь не получилось. Удача не всегда на твоей стороне, но так бывает. Я абсолютно точно принимаю ситуацию такой, какой она оказалась для меня. Но было тяжело...
Ранее 30-летний футболист перешел в турецкий «Газиантеп». Абена стал игроком «Спартака» летом 2024 года. В минувшем сезоне он провел 7 матчей в РПЛ и 5 игр — в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
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5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
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6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
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7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
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8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
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16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
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Натан Гассама
Балтика
|2
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Андрей Лангович
Ростов
|2
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Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0