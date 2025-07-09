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9 июля 2025, 09:00

Абена заявил, что не знает, почему не играл за «Спартак»: «Я готов был убивать за клуб»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший защитник «Спартака» Миенти Абена в интервью «СЭ» высказался об игровом времени в клубе.

— Когда ты только переходил в «Спартак», все думали, что это трансфер Станковича. Но в итоге ты не играл. Почему так получилось?

— Честно, я не знаю, ха-ха! В РПЛ удалось сыграть лишь семь раз. Для меня это сумасшествие. Очень сложно это принять. Помню игру против «Ростова». Думаю, что там все получалось достаточно хорошо. Уверен, что я мог показывать себя на том же уровне и дальше.

Я привык к лиге, чувствовал, что смогу помочь команде. Но, к сожалению, так бывает, что тренер верит в других футболистов больше. И я уважаю решение Деяна. Но это не отменяет того, что для меня переход оказался небольшим разочарованием. Ты готов драться, но у тебя нет возможности это сделать.

— Твой агент говорил нам, что ты был готов буквально убивать за «Спартак».

— Сто процентов! Мне больше всего больно от того, что люди не знают, какой я на самом деле человек. Если я ухожу, то делаю это с высоко поднятой головой.

И в этот раз я тоже ушел с высоко поднятой головой.

Посмотрите на все клубы, где я был: везде я помогал и оставлял хороший след. Хорошо, здесь не получилось. Удача не всегда на твоей стороне, но так бывает. Я абсолютно точно принимаю ситуацию такой, какой она оказалась для меня. Но было тяжело...

Миенти Абена.«Станкович сказал: «Миенти, все будет великолепно». В итоге поступки говорят громче». Прощальное интервью Абены

Ранее 30-летний футболист перешел в турецкий «Газиантеп». Абена стал игроком «Спартака» летом 2024 года. В минувшем сезоне он провел 7 матчей в РПЛ и 5 игр — в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями.

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ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена
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Абена рассказал, кто из «Спартака» поддерживал его больше всего
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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