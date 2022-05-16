Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:25

Нужен ли «Зениту» Дзюба? Мнение Булатова

Читать «СЭ» в

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов оценил игру форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

— Как полагаете, Дзюба продлит контракт с «Зенитом»? Или уедет в «Црвену Звезду»?

— Матч со «Спартаком» показал, что Артем по-прежнему способен приносить пользу «Зениту». Вышел на полчаса — и решил эпизод. Кто выиграл верховое единоборство и сбросил мяч Ерохину, который заработал пенальти? Дзюба! Когда в атаке не хватает скорости, креатива и нужно что-то изменить, сыграть попроще — форвард с такими габаритами незаменим.

— Безусловно.

— В то же время он наверняка осознает, что как на игрока стартового состава на него в «Зените» теперь не рассчитывают. Годы берут свое. Два других нападающих — Юри Алберто и Сергеев — моложе, быстрее, мобильнее. Готов ли Дзюба, привыкший к роли лидера, выходить на поле эпизодически? Или выберет клуб, где больше шансов играть в основе? На этот вопрос может ответить только сам Артем.

Полностью интервью Булатова «СЭ» здесь

Артем Дзюба
Виктор Булатов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Прогулял миллионное состояние и разбил сердце: невероятная история любви гимнастки Канаевой и хоккеиста
Как выглядит могила комментатора Николая Озерова. Он научил весь Советский союз кричать «Гооол!» и был изгнан из эфира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игонин о фейке с Дзюбой: «Сложно оценить все, что происходит в последнее время на телевидении»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости