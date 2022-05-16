Нужен ли «Зениту» Дзюба? Мнение Булатова

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов оценил игру форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

— Как полагаете, Дзюба продлит контракт с «Зенитом»? Или уедет в «Црвену Звезду»?

— Матч со «Спартаком» показал, что Артем по-прежнему способен приносить пользу «Зениту». Вышел на полчаса — и решил эпизод. Кто выиграл верховое единоборство и сбросил мяч Ерохину, который заработал пенальти? Дзюба! Когда в атаке не хватает скорости, креатива и нужно что-то изменить, сыграть попроще — форвард с такими габаритами незаменим.

— Безусловно.

— В то же время он наверняка осознает, что как на игрока стартового состава на него в «Зените» теперь не рассчитывают. Годы берут свое. Два других нападающих — Юри Алберто и Сергеев — моложе, быстрее, мобильнее. Готов ли Дзюба, привыкший к роли лидера, выходить на поле эпизодически? Или выберет клуб, где больше шансов играть в основе? На этот вопрос может ответить только сам Артем.

Полностью интервью Булатова «СЭ» здесь