Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

«Рубин» выкупил все билеты? Отлично! Чем больше болельщиков, тем лучше. Впереди нас ждет самый важный матч в сезоне для «Уфы». В нашей истории уже были матчи такого накала. Настрой боевой. Другого не может быть», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее казанский клуб сообщил, что выкупил все билеты на предстоящий матч против уфимцев.

Встреча состоится 21 мая в Казани. Начало — в 17.00 мск.

В турнирной таблице РПЛ «Уфа» идет на 15-м месте с 27 очками. «Рубин» — 13-й, имея 29 очков. В случае поражения от уфимцев казанцы займут 15-ю строчку по итогам сезона и вылетят из РПЛ.