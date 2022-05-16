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Газизов: «Игра с Казанью — самый важный матч в сезоне. Отлично, что «Рубин» выкупил все билеты»

Газизов прокомментировал грядущий матч «Уфы» против «Рубина»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

«Рубин» выкупил все билеты? Отлично! Чем больше болельщиков, тем лучше. Впереди нас ждет самый важный матч в сезоне для «Уфы». В нашей истории уже были матчи такого накала. Настрой боевой. Другого не может быть», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее казанский клуб сообщил, что выкупил все билеты на предстоящий матч против уфимцев.

Встреча состоится 21 мая в Казани. Начало — в 17.00 мск.

В турнирной таблице РПЛ «Уфа» идет на 15-м месте с 27 очками. «Рубин» — 13-й, имея 29 очков. В случае поражения от уфимцев казанцы займут 15-ю строчку по итогам сезона и вылетят из РПЛ.

 

РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Ростов
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