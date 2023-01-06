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Сегодня, 18:11

Transfermarkt: защитник Агапов перешел в ЦСКА из «Нижнего Новгорода»

Иван Шитик
Корреспондент
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Портал Transfermarkt опубликовал информацию, согласно которой защитник «Нижнего Новгорода» Илья Агапов перешел в ЦСКА.

Сумма сделки оценивается источником в 1,3 миллиона евро.

Ранее агент игрока рассказал подробности о трансфере футболиста в московский клуб.

Агапов выступает за «Нижний Новгород» с июля 2022 года, он перешел в команду из «Спартака-2».

В сезоне-2022/23 21-летний россиянин принял участие в 16 матчах нижегородцев и не отличился результативными действиями.

ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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