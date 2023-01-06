Transfermarkt: защитник Агапов перешел в ЦСКА из «Нижнего Новгорода»

Портал Transfermarkt опубликовал информацию, согласно которой защитник «Нижнего Новгорода» Илья Агапов перешел в ЦСКА.

Сумма сделки оценивается источником в 1,3 миллиона евро.

Ранее агент игрока рассказал подробности о трансфере футболиста в московский клуб.

Агапов выступает за «Нижний Новгород» с июля 2022 года, он перешел в команду из «Спартака-2».

В сезоне-2022/23 21-летний россиянин принял участие в 16 матчах нижегородцев и не отличился результативными действиями.