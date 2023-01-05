Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:10

Агент Ильи Агапова рассказал подробности о переходе футболиста в ЦСКА

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Александр Салугин, агент защитника «Нижнего Новгорода» Ильи Агапова, рассказал подробности о переходе футболиста в ЦСКА.

«Сделка еще не завершена. Нужно пройти медосмотр, окончательно обсудить условия трудового договора. Все по-настоящему решилось после Нового года, до этого был просто интерес. «Нижний» больше рассматривал другие варианты. Настойчивость ЦСКА и желание Ильи стали определяющими. Для «НН» это стало рекордной продажей, они тоже добились, чего хотели», — цитирует агента Metaratings.ru.

21-летний Агапов выступает за «Нижний Новгород» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей в РПЛ и не отличился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-agapova-rasskazal-podrobnosti-o-perekhode-igroka-v-cska-217850/
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Моя работа в Европе закончена». Роналду рассказал, почему решил уехать в Саудовскую Аравию
«Отношения с российскими должностными лицами неприемлемы». Карпин стал участником скандала из-за ужина с игроками сборной Эстонии
Читатели Bloomberg обвинили Вашингтон в развязывании третьей мировой войны
Французов разгневало решение Макрона поставить Киеву бронеавтомобили
«Отважные» сконструировали БПЛА для огневого поражения позиций ВСУ
Пушков высмеял заявление польского премьера о Бандере
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Джикия назвал главное качество Абаскаля в работе с командой: «В предыдущие сезоны этого не хватало»
Джикия назвал трех футболистов, чьи неудачи в «Спартаке» стали для него большой неожиданностью
«Краснодар» назначил нового тренера, Ловрен покинул «Зенит», а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ
Джикия оценил вклад Федуна в развитие «Спартака»: «Он осчастливил многих людей за долгие годы»
Джикия рассказал о разочаровании в Ваноли: «Расстроило то, как он ушел»
«Искали, кто слил видео из раздевалки после драки с «Зенитом». Я был очень зол!» Интервью Георгия Джикии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джикия назвал трех футболистов, чьи неудачи в «Спартаке» стали для него большой неожиданностью

Джикия назвал главное качество Абаскаля в работе с командой: «В предыдущие сезоны этого не хватало»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости