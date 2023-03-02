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Трабукки прокомментировал слова Дзюбы об агентах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы об агентах.

«Согласен с Артемом Дзюбой — это действительно так, в России я сталкивался с тем, что многие футболисты и их родители искали оправдания в том, что у них не получилась футбольная карьера из-за отсутствия хороших агентов. На самом деле, если игрок качественный, то у него все получится, даже несмотря на агента, который может невысоко котироваться на рынке. Не согласен с Дзюбой в его мнении о несостоявшемся переходе Арсена Захаряна в «Зенит». Такая ситуация невозможна. Агент футболиста Павел Андреев всегда тесно работал с «Зенитом», — приводит слова Трабукки Sport24.

Дзюба ранее назвал злом агентов в российском футболе и заявил, что Арсена Захарян не попал в «Зенит», так как у него был не тот представитель.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-02-trabukki-o-slovakh-dzyuby-pro-agentov-yesli-igrok-kachestvennyy-to-u-nego-vse-poluchitsya-dazhe-nesmotrya-na-agenta
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Марко Трабукки
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«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Зенит

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

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Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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