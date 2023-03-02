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Сегодня, 16:48

«Локомотив» готов обсудить с РФС совмещение тренером работы в клубе и молодежной сборной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что руководство московского клуба открыто к диалогу с Российским футбольным союзом (РФС) по вопросу совмещения Михаилом Галактионовым работы главным тренером железнодорожников и старшим тренером молодежной сборной страны.

«Этот вопрос не закрыт. Если РФС сделает предложение, мы будем его рассматривать. Но пока его не было», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Галактионову 38 лет, с декабря 2018 года он является старшим тренером молодежной сборной России. С июня по ноябрь прошлого года он совмещал работу в сборной и клубе «Пари Нижний Новгород». В ноябре Галактионов возглавил «Локомотив», оставшись тренером-совместителем

Молодежная сборная России под руководством Галактионова завоевала право выступить на чемпионате Европы в Венгрии и Словении 2021 года. На континентальном первенстве она заняла третье место в группе, в которой также выступали сборные Дании, Франции и Исландии. До этого россияне не могли отобраться на чемпионат Европы с 2012 года.

Источник: https://tass.ru/sport/17180435
Футбол
РФС
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
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 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
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Филипе Силва Малком

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П
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