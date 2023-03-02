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Павлюченко назвал Диарра самым сильным легионером в России, с которым он играл

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» и «Спартака» Роман Павлюченко назвал экс-полузащитника красно-зеленых Лассана Диарра сильнейшим легионером, с которым он играл в чемпионате России.

«Самый сильный и классный иностранец, с которым я играл в чемпионате России? Был такой Диарра в «Локомотиве». Были, конечно, сильные и в «Спартаке», но Диарра... Его работа с мячом, объем работы, видение игры. Человек играл в «Реале». Разве там могут играть по объявлению? Диарра — это топ!» — приводит слова Павлюченко Legalbet.

Диарра выступал за «Локомотив» с 2013 по 2014 год. За железнодорожников полузащитник провел 17 матчей, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. На счету футболиста 34 игры за сборную Франции.

Источник: https://legalbet.ru/news/on-top-pavlyuchenko-nazval-samogo-silnogo-legionera-s/
Лассана Диарра
Роман Павлюченко
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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