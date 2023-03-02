Павлюченко назвал Диарра самым сильным легионером в России, с которым он играл

Бывший нападающий «Локомотива» и «Спартака» Роман Павлюченко назвал экс-полузащитника красно-зеленых Лассана Диарра сильнейшим легионером, с которым он играл в чемпионате России.

«Самый сильный и классный иностранец, с которым я играл в чемпионате России? Был такой Диарра в «Локомотиве». Были, конечно, сильные и в «Спартаке», но Диарра... Его работа с мячом, объем работы, видение игры. Человек играл в «Реале». Разве там могут играть по объявлению? Диарра — это топ!» — приводит слова Павлюченко Legalbet.

Диарра выступал за «Локомотив» с 2013 по 2014 год. За железнодорожников полузащитник провел 17 матчей, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. На счету футболиста 34 игры за сборную Франции.