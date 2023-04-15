«Торпедо» — «Спартак»: Рыбус ошибочно избежал предупреждения

На 90+4-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Спартак» (1:2) арбитр Павел Шадыханов ошибочно не вынес предупреждение спартаковцу Мачею Рыбусу, который попал Олегу Кожемякину рукой в голову. В том эпизоде судье не помог первый ассистент Илья Елеференко.