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Сегодня, 21:04

«Спартак» победил «Торпедо», красно-белые доигрывали матч вдевятером

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Торпедо» — «Спартака» — 1:2.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартака» на выезде обыграл «Торпедо» в матче 23-го тура РПЛ — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Лужники».

На 15-й минуте матча нападающий «Спартака» Кейта Бальде не реализовал пенальти, попав в перекладину. 11-матровый удар была назначен после того, как мяч попал в локоть полузащитнику «Торпедо» Равилю Нетфуллину. Через 3 минуты Бальде открыл счет в матче, забив с игры.

На 33-й минуте в пользу «Спартака» был назначен второй пенальти и полузащитник Руслан Литвинов не реализовал его. Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин отразил удар игрока.

На 45+1-й минуте главный арбитр встречи Павел Шадыханов назначил третий пенальти в ворота «Торпедо». Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин сумел его реализовать, отправив мяч в нижний угол ворот. Вратарь Бабурин не угадал направление удара.

Сразу после пенальти главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет получил красную карточку. Он решил не уходить в подтрибунку, а перелез через забор и остался на стадионе.

На 68-й минуте игры полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оставил команду в меньшинстве, получив две желтые карточки (48-я минута и 68-я).

На 89-й минуте еще один игрок красно-белых Мартинс Перейра получил вторую желтую карточку. «Спартак» остался вдевятером.

На 90+2-й минуте игрок «Торпедо» Илья Стефанович отыграл один мяч.

«Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Команда обошла ЦСКА, на счету которого 44 очка.

«Торпедо» находится на 16 месте (13).

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 19:00. Лужники (Москва)
Торпедо М
1:2
Спартак

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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139
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11
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12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
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 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
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