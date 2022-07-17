«Торпедо» — «Сочи»: Мелкадзе забил в добавленное время

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе отличился в матче 1-го тура РПЛ против «Торпедо» — 3:1.

На 90+4-й минуте форвард оказался 1 на 1 с вратарем торпедовцев Виталием Ботнарем и отправил мяч в сетку.

25-летний Мелкадзе провел 14-й матч за «Сочи». Гол в ворота «Торпедо» стал для него третьим за команду.