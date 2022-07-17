Гол Сарвели в дебютном матче за «Сочи» принес команде победу над «Торпедо»

«Сочи» на выезде обыграл «Торпедо» в матче 1-го тура РПЛ — 3:1.

Счет в матче на 35-й минуте открыл капитан сочинцев Ибрагим Цаллагов. Две минуты спустя отличился форвард Владислав Сарвели, который провел дебютный матч за «Сочи». Мяч Сарвели стал победным для его команды. Также у «Сочи» на 90+4-й минуте забил Георгий Мелкадзе.

Единственный гол «Торпедо» был забит во втором тайме: на 51-й минуте защитник сочинцев Ваня Дркушич забил в свои ворота.

Во 2-м туре «Сочи» сыграет в гостях с ЦСКА (23 июля, 15.00 мск), а «Торпедо» встретится с «Динамо» в гостях (24 июля, 17.30 мск).