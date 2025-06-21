«Торпедо» сыграло вничью с «Шинником» в товарищеском матче

«Торпедо» сыграло вничью с «Шинником» в первом контрольном матче летнего межсезонья — 1:1. Встреча проходила в закрытом режиме в подмосковных Химках.

Первый гол в матче забил нападающий ярославской команды Альбек Гонгапшев, который отличился на 1-й минуте. На 36-й минуте защитник автозаводцев Вадим Чурилов сравнял счет.

По итогам минувшего сезона «Торпедо» заняло второе место в турнирной таблице первой лиги и напрямую вышло в РПЛ. «Шинник» финишировал на 14-й позиции в ФНЛ-1.