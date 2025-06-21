В Швейцарии возмущены переходом Челестини в ЦСКА

Назначение Фабио Челестини на пост главного тренера ЦСКА вызвало волну возмущения в Швейцарии.

Пресса и болельщики раскритиковали решение тренера покинуть «Базель» и присоединиться к московской команде. В частности 49-летнего специалиста обвиняют в пренебрежении моральным принципам.

Издание Tages-Anzeiger назвало этот шаг «моральным банкротством», а NZZ — «сомнительным карьерным выбором». Кроме этого, некоторые пользователи соцсетей требуют лишить Челестини швейцарского гражданства.

Негативную реакцию также вызвали фото тренера в красно-синем шарфе. Такие же цвета у «Базеля», чьи болельщики ранее подарили специалисту аналогичный аксессуар.

В пятницу, 20 июня, ЦСКА объявил о назначении швейцарца главным тренером команды. Контракт с Челестини заключен по схеме «2+1».