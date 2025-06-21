Карвальо назвал Москву футбольной столицей России

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо в комментарии для «СЭ» назвал футбольную столицу России.

«Конечно, футбольная столица России — Москва. Других вариантов быть не может», — сказал Карвальо «СЭ».

Карвальо играл в ЦСКА с 2004 по 2010 год. Он провел за клуб 140 матчей, забил 26 голов и сделал 45 результативных передач.